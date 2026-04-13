Популярний поштовий клієнт скоро перестане працювати на Android: що сталося

Користувачам дали 6 тижнів на перехід.

Microsoft готується повністю припинити роботу додатка Outlook Lite для Android – спрощеної версії поштового клієнта, розрахованої на бюджетні смартфони та слабке інтернет-з'єднання. Про це повідомляє Forbes.

В анонсі йдеться, що додаток перестане працювати 25 травня 2026 року. Після цієї дати Outlook Lite ще зможе запускатися, але доступ до пошти та інших функцій буде повністю заблоковано.

Microsoft вже почала поетапне згортання сервісу: нові інсталяції Outlook Lite були призупинені ще у 2025 році, а зараз користувачам фактично залишили останній етап – міграцію на основний додаток Outlook Mobile.

Фактично компанія завершує життєвий цикл легкої версії Outlook і переводить усіх користувачів на єдину мобільну платформу. Встановити Outlook Mobile можна через Google Play, після чого достатньо увійти у свій обліковий запис – листи та календар підтягнуться автоматично.

Outlook Lite користувався популярністю серед власників бюджетних Android-смартфонів та в регіонах із повільним інтернетом. Але тепер Microsoft вирішила сконцентрувати всі ресурси на розвитку основного додатка Outlook Mobile, в якому реалізовано більше функцій, включаючи інтеграцію штучного інтелекту.

