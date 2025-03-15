Будь-який Android-смартфон тепер може стежити за людьми: як працює нова функція

Користувачів iOS теж можна відстежувати, якщо вони надають дані "Google Картам".

Google випустила оновлення для застосунку "Знайти пристрій" (Find My Device) – тепер він допомагає не тільки знаходити і блокувати втрачені Android-пристрої, а й відстежувати місце розташування людей. Про це пише The Verge.

Нововведення включає нову вкладку "Люди" з місцем розташування друзів і членів сім'ї, які перебувають поруч і діляться своїм місцем розташування. Користувачі на iOS теж можуть там відображатися, якщо вони надають дані "Google Картам".

Для зручності в додатку також з'явилася сторінка зі списком людей, з якими ви ділитеся своїм місцем розташування. У налаштуваннях можна швидко змінити термін доступу до даних, вибравши, наприклад, "1 годину" або "Сьогодні".

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Оновлений інтерфейс "Знайти пристрій" став нагадувати "Локатор" від Apple з таким же функціоналом, зазначає The Verge. Тепер застосунок на Android теж показує розділений екран із картою вгорі та пристроями або людьми внизу, залежно від того, кого або що ви переглядаєте.

Щоб скористатися новими можливостями, потрібно оновити клієнт Find My Device до версії 3.1.277-4.

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