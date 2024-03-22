Зловмисники можуть з її допомогою витягувати секретні ключі шифрування з Mac.

Група дослідників виявила серйозну вразливість у чипах сімейства Apple M – M1, M2 і M3. Зловмисники можуть за її допомогою витягувати секретні ключі шифрування з Mac.

Уразливість GoFetch пов'язана з механізмом DMP (data memory-dependent prefetcher) – він завантажує вміст пам'яті в кеш до того, як він знадобиться. У статті йдеться про те, що DMP у процесорах Apple іноді помилково завантажує в кеш центрального процесора невідповідні дані, через що нейтралізуються захисні засоби ПЗ. Таким чином уразливість дає змогу змусити криптографічне ПЗ завантажити в кеш конфіденційні дані для подальшої їхньої крадіжки.

За даними Tom's Hardware, цю помилку не можна виправити, оскільки вона зачіпає всі види алгоритмів шифрування, включно з 2048-бітними ключами, які захищені від атак. Єдиний спосіб усунути проблему – уповільнити продуктивність шифрування і дешифрування M1, M2 і M3. Розробники можуть спрямувати компоненти шифрування на ядра, які позбавлені DMP, однак це призведе до зниження потужності процесорів.

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Цікавий момент полягає в тому, що чипсети Intel Raptor Lake 13 і 14 поколінь позбавлені цієї вразливості, незважаючи на те, що вони використовують той самий механізм попередньої вибірки, що і чіпи Apple серії M.

Apple не позначила термінів, коли виправить уразливість. Найімовірніше, це станеться тільки в майбутніх архітектурах Apple серії M (тобто M4), коли в інженерів Apple буде час перепроєктувати архітектуру процесора з урахуванням нещодавно виявлених вразливостей.

Раніше стало відомо, що Apple вже розробляє свій перший MacBook на базі нового чіпа M4. Щоправда, найближчим часом його чекати не варто – компанії знадобиться ще щонайменше рік, щоб презентувати його. З чуток, новий чіп M4 базуватиметься на A18 – це наступний чіп для iPhone, який має з'явитися цього року.

А найближчими днями Apple мають представити нові планшети - iPad Air і iPad Pro. Обидва апдейти будуть доволі значними, включно з переходом на OLED-панелі замість LCD, що застосовувалися раніше, в iPad Pro.

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