Раніше це можна було зробити лише з "Диспетчера завдань".

Користувачі Windows вже давно звикли, що "завислі" програми потрібно закривати через "Диспетчер завдань". Але з прийдешнім оновленням одинадцятки "вбити" процес, що завис, стало набагато простіше.

Користувачі помітили, що в одній з тестових збірок Windows 11 для розробників (версія 25300) Microsoft додала нову опцію, що дозволяє миттєво завершувати процеси без необхідності відкривати "Диспетчер завдань".

Фішку додали в контекстне меню, яке викликається правою кнопкою миші по іконці на панелі завдань. До слова, в macOS це реалізовано схожим чином вже давно.

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Функція повинна з'явитися в стабільній версії Windows 11 після тестування і "вилову" багів. Скоріш за все, це станеться до кінця літа.

Вийшла Windows 11 для слабких комп'ютерів і ноутбуків

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

Відомо, що за основу взято дистрибутив Windows 11 Pro 22h2 зразка вересня 2022 року, а для встановлення цієї версії потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ на диску. Завантажити Tiny11 можна тут.

До речі, раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь 2023. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.

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