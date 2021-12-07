Користувач показав неймовірну точність в управлінні своїм персонажем на транспортному засобі.

Grand Theft Auto Online надає гравцям безліч варіантів розваг. До них відноситься і виконання трюків на машинах і мотоциклах. Часом користувачі показують такі чудеса акробатики, що їх майстерності хочеться поплескати. Серед цих умільців є користувач під псевдонімом Accomplished_Mix_475. Нещодавно він виконав божевільний трюк на мотоциклі зі стрибками по електричних вежах.

Своє досягнення ентузіаст продемонстрував у ролику, який виклав на форумі Reddit. Для реалізації акробатичного "етюду" Accomplished_Mix_475 вибрав спортивний байк. На початку відео він використав одну з електричних вишок в якості трампліну. Гравець розігнався і стрибнув в долину. Потім він чотири рази поспіль приземлявся на металеві платформи на вершинах електричних веж, відштовхувався від них і знову злітав у повітря. В кінці Accomplished_Mix_475 виконав заднє сальто і вдало опустився на землю. Його контроль над персонажем і точність всіх дій здатні вразити навіть завзятих фанатів Grand Theft Auto Online.

Коротко про GTA Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. У серпні поточного року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей напевно допоможе підняти статистику продажів.

Автор: Назар Степорук