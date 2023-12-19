Протестувати новий дизайн можна після оновлення застосунку.

Відсьогодні, 19 грудня, державний застосунок "Дія" отримав новий дизайн та низку нових функцій. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації нових послуг "Дія.Саміт".

"Це переосмислення всієї "Дії". За останні три роки з’явилось багато послух, які змусили нас переосмислити дизайн "Дії". Ми додали динамічний фон, зробили єдиний стиль для всіх документів в середині, збільшили фото на них", - заявив Федоров.

За його словами, у застосунку можна зручно змінювати порядок документів та взагалі прибрати документи, якими не користуєшся. Також послуги у застосунку тепер називаються сервісами та мають змінений дизайн.

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"У нас з’явилася стрічка. Це новий персоналізований розділ який завдяки певному алгоритму адаптується під ті потреби, які у вас на сьогодні є. Через те, що послуг та сервісів у застосунку стало дуже багато, кожен користувач відповідно до своїх потреб отримуватиме підбірку найбільш актуальних", - повідомив міністр.

Протестувати новий дизайн можна після оновлення застосунку.

Нові послуги в "Дії" – останні новини

У листопаді в державному застосунку запустили послугу оплати штрафу за адміністративне правопорушення в "Дії".

Українці також можуть замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія". Послуга доступна як для водіїв-новачків, так і для автовласників, які хочуть змінити пластикове посвідчення.

19 грудня стало відомо, що в застосунку "Дія" запрацює послуга купівлі-продажу авто за 15 хвилин.

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