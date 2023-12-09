При цьому, на відміну від флагмана Apple, бюджетна новинка підтримує кадрову частоту 90 Гц.

Набираючий популярність китайський бренд Infinix представив смартфон Smart 8 HD за ціною всього 75 доларів. На папері новинка має характеристики краще, ніж більшість Android з ціною 100-120 доларів.

Дизайнери пристрою явно надихалися технікою Apple. При цьому, на відміну від iPhone 15, який коштує в 10 разів дорожче і оснащений 60-герцевим екраном, бюджетна новинка підтримує кадрову частоту 90 Гц, пише Gizchina.

Смартфон отримав 6,6-дюймовий IPS-дисплей формату HD+ з максимальною яскравістю 500 ніт. У верхній частині знаходиться 8-мегапіксельна селфі-камера, за якою заховано "острівець" – аналог Dynamic Island в iPhone 15. Причому дизайн задньої панелі має свого роду рельєфний малюнок.

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За продуктивність в ньому відповідає процесор SoC Unisoc T606, що набирає в AnTuTu близько 240 тис. балів. Також телефон має 3 Гбайт оперативної і 64 Гбайт вбудованої пам'яті в базі, батарею 5000 мАг і 13-Мп основну камеру. Хороші специфікації для смартфона з таким цінником.

Вартість Infinix Smart 8 HD склала $75 (близько 2800 грн). Телефон надійде в продаж 13 грудня 2023 року, пізніше він напевно з'явиться і на AliExpress.

За даними інсайдерів, базові iPhone 16 все ще пропонуватимуть лише 60-герцеві екрани. У той час як смартфони на базі Android, навіть у дешевому сегменті, вже давно пропонують дисплеї підвищеної плавності.

У 2023 році на ринку рідко можна зустріти компактний смартфон – причому, не кнопкових малюків, а повноцінний "середняк" або флагман. УНІАН розповідав про найращі компактні смартфони, які можна купити сьогодні.

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