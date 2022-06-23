Завдяки такій карті будуть збиратися кошти на відновлення усіх зруйнованих окупантами об’єктів.

В Україні запрацювала карта руйнувань, на якій будуть відображені будівлі, які трощать російські окупанти. Онлайн-мапа буде фіксувати та зберігати інформацію про зруйновані повністю або частково об’єкти соціальної, транспортної та житлової інфраструктури внаслідок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, яке сталося 24 лютого.

На сайті, де розміщено карту руйнувань, пояснюється, що вона має допомогти у зборі коштів на відновлення будинків.

"Мета Карти - допомогти зібрати кошти на відновлення усіх зруйнованих об’єктів. Для цього Карта акумулює інформацію про всі зруйновані Російською Федерацією житлові, соціальні та інфраструктурні об’єкти. Уряд створив Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури та державну фандрейзингову платформу - UNITED24, де кожен охочий може пожертвувати кошти на відбудову", - йдеться в описі до онлайн-мапи.

Аналітики ГО "Антикорупційний штаб" наносять координати та фото руйнувань, завданих Російською Федерацією в Україні, на карту. Кожен об’єкт містить фото до та після обстрілів. Окрім цього, внести інформацію про руйнування може кожен охочий.

"Війна Російської Федерації проти України — безпрецедентна за своєю цинічністю та жахом. Російські військові знищують все на своєму шляху: від критично важливої інфраструктури до будинків мирних мешканців. Вони стріляють в мирне населення. Але окрім військового протистояння, ми маємо також протистояти в інформаційному полі і максимально впевнено довести після закінчення війни кожен злочин Російської Федерації проти України. Саме для цього ми фіксуємо всі руйнування і зазначаємо координати, додаємо фото на Карту руйнувань.Це те, що ми вміємо робити і як показує практика, робимо дуже непогано: візуалізувати аналітику та максимально її розповсюджувати", - вказано на сайті.

Для того, щоб розмістити на карті інформацію про руйнування, потрібно знайти на мапі потрібне місце розташування та двічі на нього натиснути. Після цього на екрані має з'явитися віконце з формою, де потрібно заповнити усі поля форми, обов'язковими є поля з червоною зірочкою. Після того інформацію про руйнування опрацюють модератори, а згодом вона вже з'явиться на карті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні запустили сайт з даними російських воєнних злочинців, він отримав назву "Книга катів українського народу".

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