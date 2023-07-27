Надмірний час біля екрану та занадто багато соціальних медіа можуть спричинити дефіцит уваги, обмежені когнітивні здібності та труднощі з навчанням та пам'яттю.

Дизайн і функції онлайн-сервісів викликають звикання і можуть спровокувати досить негативні наслідки для психічного здоров'я.

Про це йдеться в проекті доповіді Європейського парламенту, передає EURACTIV. У проекті доповіді депутата Кім ван Спрарентак детально описуються проблеми, з якими може зіткнутися людина через надмірний екранний час. Згідно з документом, в середньому кожна четверта дитина і молодь, особливо у віці від 16 до 24 років, проводять в інтернеті більше семи годин на день. А більше двох-трьох годин перед екраном вже вважається надмірним екранним часом.

Тривале перебування в Інтернеті пов'язане з онлайн-іграми, соцмережами, сервісами фільмів, серіалів або музики, онлайн-ринками або інтернет-магазинами, а також додатками для знайомств, розробленими таким чином, щоб користувачі витрачали максимальну кількість часу або грошей на платформу.

Відео дня

У проекті звіту зазначено, що YouTube, Netflix та Spotify пропонують такі функції, як нескінченна прокрутка або автоматичне відтворення за замовчуванням, визначаючи їх як "психологічні хитрощі, щоб утримати споживачів в Інтернеті". Інші функції утримування в дизайні включають перезавантаження сторінки або персоналізовані рекомендації.

Такі особливості відіграють роль "психологічних потреб, вразливостей та бажань споживачів, таких як соціальна приналежність, соціальна тривожність або страх втратити вигоду".

Інший приклад - отримання лайків, які дають мозку сплеск дофаміну. А повідомлення заманюють споживачів на платформи.

На думку голландського євродепутата, інтернет-залежність має ті ж побічні ефекти, що і наркозалежність. Наприклад, люди можуть піддаватися депресії, низькій самооцінці, розладу харчової поведінки. Також вони можуть нехтувати сім'єю і друзями. Існує також ризик обсесивно-компульсивних симптомів, таких як нав'язливі покупки серед молодих людей або проблеми з повсякденними обов'язками, що призводить до зниження оцінок, поганої успішності в навчанні або поганої роботи.

Надмірний час перед екраном та занадто багато соціальних медіа можуть спричинити дефіцит уваги, скорочення тривалості уваги, імпульсивність, порушення нейророзвитку, обмежені когнітивні здібності та труднощі з навчанням та пам'яттю, йдеться у звіті.

Також у звіті йдеться про те, що зловживання цифровими технологіями може призвести до зниження рівня сірої речовини в певних частинах мозку, що також відбувається, коли людина пристрастилась до алкоголю або героїну. Більше того, зростає ризик стресу та вигорання, перевантаження інформацією та сенсорних подразників.

У документі також звертається увага на те, що дівчатка частіше мають погане психічне здоров'я через те, що занадто багато часу проводять перед екраном, ніж хлопчики.

Жінки-користувачі Інтернету також вдвічі частіше мають більші рівні депресивних симптомів, ніж чоловіки.

У проекті звіту зазначається, що введення обмежень за часом для онлайн-сервісів недостатньо для вирішення проблем залежності. Євродепутат зазначає, що необхідно встановити такі правила, щоб позбавити онлайн-сервіси функцій, які викликають залежність у споживачів.

Залежність від Інтернету

З появою прогресивних технологій і систем штучного інтелекту влада різних країн все частіше почала говорити про те, що ця сфера потребує встановлення правил і регламенту. Представники влади зазначають, що люди можуть зіткнутися з дискримінацією з боку штучного інтелекту, а вчені відзначають, що інтернет негативно впливає на дітей і підлітків.

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