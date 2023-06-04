У МОЗ розповіли ознаки панічної атаки та як допомогти собі справитися з нею.

Приблизно 264 млн людей у всьому світі, або 3,6% населення планети мають панічні розлади.

Такі дані навели у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. У МОЗ нагадали, що симптомами панічного розладу можуть бути:

прискорене серцебиття;

біль у грудях та симптоми, схожі на серцевий напад;

надмірне потовиділення;

тремтіння, озноб або припливи жару;

задишка та відчуття задухи;

нудота та/або біль у животі;

запаморочення;

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;

окремі специфічні симптоми.

У МОЗ розповіли, як допомогти собі під час панічної атаки.

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"Під час панічної атаки важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, "заземлитися". Головний прийом - поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору)", - розповіли у міністерстві.

Однією з найпопулярніших технік є техніка "5–4–3–2–1". Назвіть:

5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі).

3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай).

Вплив війни на психіку українців

У ВООЗ та в МОЗ ннодноразово говорили, що війна дуже негативно впливає на психіку як дорослих, так і дітей. Так, за даними глави МОЗ Віктора Ляшка, з початку війни до психологів і психіатрів звернулося 650 тис. людей

За прогнозами МОЗ, понад 15 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни. Ляшко зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки - таке уявлення є виключно міфічним.

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