Що цікаво, раніше компанія говорила, що "десятка" більше не буде отримувати функціональних оновлень.

Наприкінці жовтня Microsoft випустила велике оновлення Windows 11 з "розумним" помічником, який працює на тих же нейромережевих технологіях, що і ChatGPT. Незабаром він стане доступний і на Windows 10, хоч раніше Microsoft говорила, що "десятка" більше не буде отримувати функціональних оновлень.

Спочатку Copilot з'явиться в учасників програми Windows Insider. Після етапу тестування, який зазвичай займає пару тижнів, буде випущена релізна збірка Windows 10 для всіх користувачів, повідомляє портал Windows Latest.

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічній панелі, з якої можна управляти налаштуваннями системи в форматі запитів в чаті, аналогічно з ChatGPT. Якоюсь мірою Copilot замінює "Кортану".

Повідомляється, що Copilot в "десятці" функціонально буде схожий на версію для Windows 11, але деякі фічі все ж залишаться ексклюзивом нової ОС.

Очевидно, в Microsoft розуміють, що левова частка користувачів з тих чи інших причин вирішили не переходити на нову ОС і залишаються на старій, тому компанія не поспішає списувати їх з рахунків, оскільки вони представляють певну цінність.

Наскільки непопулярна Windows 11 на тлі Windows 10

Цифри показують, що через два роки після свого релізу Windows 11 так і не вдалося стати новим стандартом для ПК-індустрії: її частка становить лише 26% користувачів. Найбільш поширена Windows 10 – її використовують на більш ніж 69% комп'ютерів.

Говорячи про популярність Windows 11 серед українських користувачів, то тут ситуація для 11-ки ще плачевніша. Наразі вона встановлена тільки на 13,77% комп'ютерах, причому на Windows 7, що вийшла майже 15 років тому, припадає частка в 7,2%.

А вже наступної осені намічено вихід Windows 12. Джерела говорять, що окрім звичайної версії, буде випущена "лайт"-версія, призначена для комп'ютерів зі слабким залізом. А упор в новій ОС буде зроблений на штучному інтелекті і хмарних технологіях.

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