До списку потрапили моделі від OnePlus, Samsung, Honor, Xiaomi і Moto. Також знайшлося місце легендарній Nokia.

Якщо ви в пошуках недорогого, але якісного Android-смартфона, автори Radio Times зібрали якісні девайси в категорії "топ за свої гроші" – вони "забиті" всім необхідним у 2023 році за доволі демократичним цінником.

Експерти вибрали по одному телефону в кожному ціновому сегменті. Найдорожчий апарат в добірці обійдеться в $350, а найдешевший – $85.

Samsung Galaxy A54 – найкращий вибір для більшості людей

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Цей Galaxy – один з головних бестселерів 2022 року, але тепер він коштує ще дешевше. У нього один з найкращих дисплеїв в своєму класі, потужний фірмовий чипсет і топові фотоможливості. Також телефон отримав захист від вологи і пилу за стандартом IP67, стереодинаміки і NFC-модуль.

З недоліків фахівці виділили відсутність адаптера в комплекті – його доведеться докупити окремо. Також немає можливості бездротової зарядки.

OnePlus Nord CE 2 – найкращий смартфон до $300

Це спрощена версія хітового "норда" з 90-герцовым екраном і надшвидкою зарядкою потужністю 65 Вт. Окремо експерти виділяють 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 900 – це оптимальний варіант як для плавної роботи інтерфейсу, так і для геймінгу на середніх налаштуваннях графіки.

Що засмучує, так це відсутність захисту від вологи і пилу, як у Galaxy A54. Також замість стереозвуку тут стоїть застарілий монодинамік.

Honor X8 – найкращий смартфон до $200

У апарату при собі великий FullHD-дисплей з частотою оновлення 90 герців, тонкий корпус вагою в 177 грамів, непоганий чипсет Snapdragon 680 і гідна камера на 64 мегапікселі. А в плані дизайну він схожий на останні айфони.

Однак по автономності смартфон помітно поступається конкурентам – винен дрібний акумулятор на 4000 мАг. Крім того, тут не передбачено підтримку MicroSD.

Nokia C21 Plus – найкращий смартфон до $100

Попри свій цінник, він отримав досить непогані специфікації. Це величезний IPS-екран з вмонтованою фронталкою, накопичувач на 64 ГБ, акумулятор на 5000 мАг і сертифікацію IP52.

Які ще смартфони потрапили до списку:

Якщо ви в пошуках недорогого смартфона з потужною батареєю, то Poco F5 добре послужить вам завдяки майже 14-годинному часу автономної роботи. Також завдяки швидкій зарядці на 67 Вт він заповнює батарею з 0% до 100% менш ніж за годину.

Для любителів "соковитих" дисплеїв оптимальним вибором буде Samsung Galaxy A33. Він отримав 6,4-дюймовий sAMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю 1080×2400 пікселів.

Замикає топ найкращих бюджетних смартфонів Motorola G62. Він може похвалитися найміцнішою якістю збірки в своєму класі, 120 герцовим AMOLED дисплеєм і 50-Мп камерою.

Раніше УНІАН ділився рейтингом "народних" смартфонів у 2023 році – ними користувачі задоволені найбільше. Перше місце отримав Meizu 20 Pro, який дебютував в кінці березня. Слідом йде Xiaomi 12S Ultra.

Якщо ви не плануєте робити апгрейд, ми розповідали про лайфхак, як прискорити старий Android-смартфон в декілька разів. Нічого завантажувати або встановлювати для цього не потрібно.

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