Згідно з дослідженням, до поломки сучасні жорсткі диски в середньому працюють всього 2,5 року.

Нещодавно аналітики з Secure Data Recovery підрахували, що більшість несправних жорстких дисків виходять з ладу напередодні свого триріччя. Тепер же прийшла статистика компанії Backblaze, що пропонує послуги з резервного копіювання даних – і, згідно з опублікованими цифрами, ситуація з HDD в останні роки стає все більш гнітючою.

Як йдеться у свіжому звіті, до поломки сучасні жорсткі диски в середньому працюють всього 2,5 року. Ця цифра заснована на досвіді роботи з більш ніж 200 тис. накопичувачів.

Згідно з дослідженням, найчастіше ламаються накопичувачі виробництва Seagate. Лідером антирейтингу стала модель ST12000NM0007 з 12 ТБ – вона в середньому служить лише 1.5 року.

Найвищий показник надійності був зафіксований у жорстких дисків від бренду WD (Western Digital Corporation).

Своєю чергою, найнадійнішими виявилися накопичувачі об'ємом 16 ТБ, а найненадійнішими – 10 ТБ.

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Зазначається, що в Backblaze вивчали жорсткі диски корпоративного рівня, які зазвичай набагато надійніше споживчих, оскільки розраховані на цілодобове використання в дата-центрах і серверах. Проте, у випадку зі звичайними користувачами ситуація може виявитися іншою, оскільки термін їх служби залежить від навантаження.

Наприклад, якщо жорсткий диск використовується без перерви, безперервно записуючи і передаючи дані, то він може вийти з ладу раніше, ніж аналогічна модель, призначена для корпоративних завдань. А якщо навантаження невелике, і диск використовується лише періодично, його може вистачити надовго.

У Backblaze звертають увагу на те, що HDD можуть вийти з ладу в найнесподіваніший момент, тому необхідно зберігати бекапи важливих даних, бажано в "хмарі", і найкраще – в декількох місцях одночасно. Це допоможе уникнути втрат даних і легко відновити файли, коли це буде потрібно.

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