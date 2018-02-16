Згідно Стратегічного плану розвитку, окрім традиційних видів харчового та технічного спирту за рахунок модернізації та встановлення нового обладнання планується запровадження виготовлення біопалива із біоетанолу, біодизелю та біогазу.

В «Укрспирті» розраховують, що Тернопільщина стане локомотивом розвитку спиртової галузі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це учора під час виставки «Благословенне Тернопілля» у Києві сказав голова об’єднаної профспілки ДП «Укрспирт» Віталій Сосницький під час.

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«Тернопілля має великий потенціал та перспективи – підприємства області повинні стати локомотивами, які активізують усю спиртову галузь загалом. Також перший меморандум про співпрацю ДП «Укрспирт» підписало з Тернопільщиною у Києві в особі Юрія Лучечка та Степана Барни. Тому у нас чітко сформовані плани про співпрацю з Тернопільщиною», – зауважив Сосницький.

Він нагадав, що сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким визначили напрямки співпраці та взаємодії відповідно до Стратегічного плану розвитку спиртової галузі у Тернопільський області. Меморандум передбачає роботу на постійній основі всіх МПД регіону, що створить сприятливі умови для економічного розвитку краю.

«Цього року ми будемо реалізувати два проекти, які стосуються Хоростківського МПД і Марилівського МПД. Крім цього, якщо ми задіємо ці два підприємства під виробництво біопалива, то ще інші підприємства у Борщові та Кобиловолоках зможуть виготовляти сировину для цього продукту. Біопаливо зможемо продавати на заправках – це відновлювальна сировина, яка може замінити нафту», – поділився планами голова об’єднаної профспілки ДП «Укрспирт».

Згідно Стратегічного плану розвитку, окрім традиційних видів харчового та технічного спирту за рахунок модернізації та встановлення нового обладнання планується запровадження виготовлення біопалива із біоетанолу, біодизелю та біогазу.

Тернопільська область налічує 11 підприємств спиртової галузі ДП «Укрспирт» тісно пов’язаних із діяльністю інших агропромислових підприємств регіону та функціонуванням місцевих громад, які зацікавлені у пожвавлені ділової активності та збереженні робочих місць.

«Ми зацікавлені у тому, щоб наші підприємства працювали. Є багато потужностей, де потрібно змінити профільне виробництво. Завод у Хоросткові плануємо запустити у листопаді-грудні. Для Марилівки обладнання ще виготовляється. Тому до кінця року хочемо запустити роботу на цих двох заводах», – повідомив Сосницький.