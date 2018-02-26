На Тернопільщині внаслідок пожежі вогнем пошкоджено вантажівку
10:55, 26 лютого 2018Тернопіль
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Вогнем знищено частково електромережу автомобіля, пошкоджено акумуляторний відсік.
фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок пожежі вогнем пошкоджено вантажівку.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 25 лютого о 21.36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Почаїв Кременецького району.
Черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління, який прибув на місце виклику, виявив, що пожежа виникла у вантажному автомобілі Volkswagen.
О 21.54 рятувальники вогонь зупинили, а о 21.57 – повністю ліквідували.
Вогнем знищено частково електромережу автомобіля, пошкоджено акумуляторний відсік.
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