Вогнем знищено частково електромережу автомобіля, пошкоджено акумуляторний відсік.

На Тернопільщині внаслідок пожежі вогнем пошкоджено вантажівку.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 25 лютого о 21.36 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Почаїв Кременецького району.

Черговий караул 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї ДПРЧ Управління, який прибув на місце виклику, виявив, що пожежа виникла у вантажному автомобілі Volkswagen.

О 21.54 рятувальники вогонь зупинили, а о 21.57 – повністю ліквідували.

Вогнем знищено частково електромережу автомобіля, пошкоджено акумуляторний відсік.