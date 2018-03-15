На Тернопільщині цього місяця завершать роботи з відновлення казарм у Теребовлі для військової частини (фото)

12:57, 15 березня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, солдатська казарма вже стала гуртожитком, де військовослужбовці будуть розміщуватись не у загальному приміщенні, а житимуть в кімнатах по 3-4 особи.

На проведення ремонтних робіт з бюджету Міністерства оборони України були завчасно виділені кошти, проведено відкриті тендерні процедури за системою «Prozorro».  Станом на 1 січня 2018 року використано кошти у сумі близько 12,3 млн грн. Цьогоріч на завершення робіт скеровано 1,5 млн грн.

Фото прес-служби ТОДА

За два роки ремонтних робіт від старовинної будівлі оригінальними залишились лише стіни. Усе решта перебудували. Зокрема, на контрольно-пропускному пункті встановлено енергозберігаючі вікна, замінено електропроводку, нанесено нову штукатурку та укладено нову підлогу.

У казармі встановлено нове покриття даху, а в середині вже проведено внутрішні штукатурні та облицювальні роботи, змонтовано підлогу, утеплено та оздоблено фасад. Виконано монтаж елементів каналізації, теплових магістралей, водопровідних труб, вентиляції. У душових кімнатах, вбиральнях та кухонних блоках інстальовано сантехніку та вентиляційну мережу. В казармі замінено електричну проводку. У військовому містечку вже збудована нова сучасна твердопаливна котельня.

Фото прес-служби ТОДА

Окрім ресурсів держави, до розбудови інфраструктури реконструйованого об’єкту долучились й органи місцевого самоврядування та підприємці. Зокрема, за рахунок підприємців-доброчинців було встановлено парканну сітку, протяжністю понад 800 м навколо периметру військового містечка та здійснено електрифікацію об’єкту.

Станом на початок 2018 року виконання будівельних робіт на об’єкті складає 95%. Остаточне завершення робіт на об’єкті заплановано до кінця березня цього року.

Фото прес-служби ТОДА

Довідка УНІАН. Територія військової частини у Теребовлі не використовувалась за призначенням 14 років. У 2004 році підрозділ, який тут розміщувався, було передислоковано до іншого місця. У 2016 році керівництвом держави було прийнято рішення про відновлення функціонування військового об’єкту та переобладнання казарменого фонду для проживання особового складу. За планами оборонного відомства сюди заселяться військовослужбовці однієї з артилерійських бригад.

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Теги: #казарма#Тернопільщина#Теребовля