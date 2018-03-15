На Тернопільщині цього місяця завершать роботи з відновлення казарм у Теребовлі для військової частини (фото)

На проведення ремонтних робіт з бюджету Міністерства оборони України були завчасно виділені кошти, проведено відкриті тендерні процедури за системою «Prozorro».

На Тернопільщині цього місяця завершать роботи з відновлення казарм у Теребовлі для військової частини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, солдатська казарма вже стала гуртожитком, де військовослужбовці будуть розміщуватись не у загальному приміщенні, а житимуть в кімнатах по 3-4 особи.

На проведення ремонтних робіт з бюджету Міністерства оборони України були завчасно виділені кошти, проведено відкриті тендерні процедури за системою «Prozorro». Станом на 1 січня 2018 року використано кошти у сумі близько 12,3 млн грн. Цьогоріч на завершення робіт скеровано 1,5 млн грн.

За два роки ремонтних робіт від старовинної будівлі оригінальними залишились лише стіни. Усе решта перебудували. Зокрема, на контрольно-пропускному пункті встановлено енергозберігаючі вікна, замінено електропроводку, нанесено нову штукатурку та укладено нову підлогу.

У казармі встановлено нове покриття даху, а в середині вже проведено внутрішні штукатурні та облицювальні роботи, змонтовано підлогу, утеплено та оздоблено фасад. Виконано монтаж елементів каналізації, теплових магістралей, водопровідних труб, вентиляції. У душових кімнатах, вбиральнях та кухонних блоках інстальовано сантехніку та вентиляційну мережу. В казармі замінено електричну проводку. У військовому містечку вже збудована нова сучасна твердопаливна котельня.

Окрім ресурсів держави, до розбудови інфраструктури реконструйованого об’єкту долучились й органи місцевого самоврядування та підприємці. Зокрема, за рахунок підприємців-доброчинців було встановлено парканну сітку, протяжністю понад 800 м навколо периметру військового містечка та здійснено електрифікацію об’єкту.

Станом на початок 2018 року виконання будівельних робіт на об’єкті складає 95%. Остаточне завершення робіт на об’єкті заплановано до кінця березня цього року.

Довідка УНІАН. Територія військової частини у Теребовлі не використовувалась за призначенням 14 років. У 2004 році підрозділ, який тут розміщувався, було передислоковано до іншого місця. У 2016 році керівництвом держави було прийнято рішення про відновлення функціонування військового об’єкту та переобладнання казарменого фонду для проживання особового складу. За планами оборонного відомства сюди заселяться військовослужбовці однієї з артилерійських бригад.