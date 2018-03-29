ТОДА підписала угоду про співпрацю з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою

Голова обладміністрації Степан Барна під час підписання угоди підкреслив, що створення сприятливого бізнес-клімату – одне з ключових питань в області.

Тернопільська облдержадміністрація підписала угоду про співпрацю з Держаною інноваційною фінансово-кредитною установою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в частині розвитку підприємництва та залучення інвестицій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, це дозволить залучати іноземні та вітчизняні інвестиції і використовувати ті фінансові інструменти, які сьогодні надає держава для бізнесу, асоціацій, винахідників в особі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Голова обладміністрації Степан Барна під час підписання угоди підкреслив, що створення сприятливого бізнес-клімату – одне з ключових питань в області.

«Як результат – згідно із щорічною оцінкою ділового клімату за рейтингом Regional Doing Business, який показує легкість започаткування та ведення бізнесу в кожній області України, Тернопільська область увійшла до п’ятірки областей з найкращим бізнес-кліматом, високим рівнем довіри до влади.

Читайте такожНа Тернопільщині відкрили ще одну місцеву пожежну команду (фото, відео)

Ми чітко демонструємо протягом останніх кількох років достатньо позитивну динаміку зростання не тільки власних надходжень до місцевих бюджетів (понад 3 млрд грн за 2017 рік), а маємо також добрі показники по капітальних вкладеннях у реальний сектор економіки. Зокрема, впродовж минулого року в нас спостерігалася достатньо добра динаміка, яка показала приріст +42,3%, що в абсолютній цифрі прирівнюється до 6,5 млрд грн», – зауважив Барна.

Він також акцентував, що Тернопільщина спільно з проектом USAID «Лідерство в економічному врядуванні» одна з перших в Україні прийняла й розробила програму стратегії розвитку малого і середнього бізнесу на період до 2020 року. Крім того, наприкінці минулого року в області створили регіональні центри підтримки підприємництва у Тернополі, Бережанах, Кременці та Чортові.

Проект, як зазначив Барна, функціонує за рахунок польської допомоги для України.

«Також великі надії ми покладаємо на Агенцію регіонального розвитку, адже очікуємо, що проекти, які вона буде залучати, будуть мати суттєвий результат для нашого краю», – сказав голова ОДА.