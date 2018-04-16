На Тернопільщині місцевий дебошир розтрощив бар

12:17, 16 квітня 2018
Тернопіль
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Правоохоронців до хулігана викликала працівниця закладу / фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 29-річний ланівчанин зайшов в бар близько обіду, коли інших відвідувачів не було, й раптом почав все трощити.

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Під гарячу руку йому потрапили меблі та посуд. Понищив він навіть керамічну плитку.

Правоохоронців до хулігана викликала працівниця закладу.

Розмір завданих збитків наразі встановлюється.

Дебоширу інкримінують статтю 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

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Теги: #Тернопільщина#нетверезий дебошир