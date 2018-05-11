ТОДА підписала меморандум із CoST щодо забезпечення прозорості закупівель та контролю за якістю ремонту доріг

Цьогоріч майже 315 млн грн спрямовано на утримання та обслуговування доріг місцевого значення Тернопільської області.

Тернопільська облдержадміністрація підписала меморандум із Національним Секретаріатом Ініціативи CoST щодо забезпечення прозорості закупівель та контролю за якістю ремонту доріг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вирішила приєднатися до Ініціативи CoST (Construction Sector Transparency Initiative) з метою забезпечення прозорості у сфері ремонту та будівництва автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також запровадження міжнародних стандартів для забезпечення підзвітності й відкритого доступу до інформації під час будівництва об’єктів інфраструктури за публічні кошти.

«Цьогоріч майже 315 млн грн спрямовано на утримання та обслуговування доріг місцевого значення Тернопільської області. Відповідно це ставить питання ефективного використання цих коштів, до того ж вкрай важливим є забезпечення максимальної прозорості. Ініціатива СоST — надзвичайно важлива. Адже належний контроль, насамперед, забезпечить якість й дотримання гарантії виконання робіт, ефективність використання ресурсів, а також здорової конкуренції цін. Я переконаний, що разом ми зможемо виробити спільну ефективну стратегію ремонту місцевих доріг», – сказав під час підписання меморандуму голова ТОДА Степан Барна.

Директор Національного Cекретаріату Ініціативи CoST Наталія Форсюк додала, що забезпечення прозорості щодо використання коштів при ремонті доріг є важливим аспектом для створення позитивного іміджу.

«Сподіваюся, що Тернопільщина на рівні з іншими областями, які приєдналися до даної ініціативи, стане прикладом практики хорошого менеджменту. Адже прозорий менеджемент — це запорука розвитку бізнесу, без якого важко уявити розбудову інфраструктури. Ми розраховуємо на справжнє партнерство», – наголосила Форсюк.

За її словами, моніторинг діяльності Укравтодору та інших Служб автомобільних доріг, на предмет усіх видів ремонтних робіт, CoST проводить вже понад два роки. Після вивчення усіх даних, починаючи від стадії проектно-кошторисної документації до самого виконання проекту та контролю якості, визначаються можливі системні недоліки чи, навпаки, прориви. Видаються певні рекомендації, спрямовані на вдосконалення роботи.

Сторони погодили, що сфера дії укладеного Меморандуму охоплюватиме діяльність управління капітального будівництва ТОДА стосовно розкриття інформації проектів будівництва та реконструкції, а також поточного та капітального ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Тернопільській області.