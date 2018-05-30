У Тернополі відбувся перший обласний форум професійної освіти, на якому місцеві ПТУ представили свій потенціал

Участь у ньому взяли представники влади та бізнесу, підприємці, керівники громадських організацій, викладачі освітніх закладів та студенти.

У Тернополі відбувся перший обласний форум професійної освіти «Освіта. Професія. Кар’єра».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, участь у ньому взяли представники влади та бізнесу, підприємці, керівники громадських організацій, викладачі освітніх закладів та студенти. Загалом на заході були представлені 23 заклади професійної освіти області. Крім представлення потенціалу закладів, їхньої спеціалізації, напрямів навчання та їхніх вмінь, учасники форуму взяли участь у дискусійних панелях, на яких обговорили професійну освіту в контексті соціально-економічного розвитку регіону, а також трансформацію професійної освіти у сучасному європейському просторі.

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«Сьогодні ми стикнулися з проблемою, коли відкриваються підприємства, але немає фахівців, які б на них працювали. Саме тому ми працюємо над тим, щоб зробити професійно-технічну освіту сучасною та адаптованою до потреб і вимог часу. І найважливіше, що, забезпечивши якісні знання, фахові працівники матимуть можливість для самореалізації та розвитку в нашому краї, адже професійний працівник – рівнозначне високооплачуваний працівник», – наголосив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Водночас він підкреслив необхідність модернізації профтехзакладів шляхом діяльності сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, а також впровадження проектів державно-приватного партнерства.

«У 2017 році ми спрямували 2,3 млн грн на відкриття двох навчально-практичних центрів «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» у Чортківському ВПУ та «Швачка. Кравець. Закрійник» у Кременецькому професійному ліцеї. За кошти інвесторів НПЦ з вивчення будівельних технологій фірми «Снєжка-Україна» відкрили навчальну лабораторію для малярів на базі Тернопільського ВПУ №4. Адже ми розуміємо: щоб сьогодні конкурувати на ринку праці, нам потрібні фахівці робітничих професій. У такому випадку випускники закладів професійної освіти зможуть працювати вдома та не шукати заробітків за кордоном», – переконаний очільник області.