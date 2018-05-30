Голова ТОДА ініціює цьогоріч в дитячих таборах області зробити акцент на військово-патріотичному вихованні

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна ініціює цьогоріч в дитячих таборах області зробити акцент на військово-патріотичному вихованні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він сьогодні наголосив під час засідання колегії ТОДА.

«Головне – не перетворювати дитячі табори на примусовщину. Пригадую, як ми, будучи дітьми, вже хотіли на канікули, а нас ще заганяли на тиждень до школи і водили довкола або з першого на другий поверх. Таких формальних таборів не потрібно. Якщо проводяться табори, то вони повинні бути наповнені змістом, патріотичним вихованням та спортивним відпочинком. І щоб дітям було цікаво, має бути туристична складова, краєзнавча, розвиваюча», – підкреслив Барна.

При цьому додав, що варто залучати військовослужбовців, представників військових комісаріатів.

«В Тернопільському районі варто дітей повести в 44-ту артбригаду, думаю, школярам буде цікаво. Те саме і в Теребовлі, де дислокується військова частина, Чортків, Бережани», – сказав керівник області.

У свою чергу начальник відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний зазначив, що на Тернопільщині уже діє практика залучення в дитячі табори представників громадських організацій, зокрема організації «Спорт для всіх», які приїздять до дітей і проводять з ними різні спортивні заняття.

За даними Чорного, загалом протягом 2018 року оздоровленням на відпочинком заплановано охопити 59 тис. 937 дітей шкільного віку, що становить 50,1% від їх загальної кількості. В тому числі до

оздоровлення буде залучено 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оздоровлення та відпочинок отримають 70% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.