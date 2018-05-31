Фермерське господарство «Гадз» наступного року розпочне виготовляти з овочів та фруктів сік, пюре, джем та мармелад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, керівництво ФГ «ГАДЗ» уже провело зустріч із представниками італійських компаній FMEта Navatta Group, які можуть забезпечити підприємство необхідною технікою та спецобладнанням. Також підприємці обговорили пакувальні технології продукції та види упаковок, які будуть застосовувати на фермерському господарстві.

«Цього року ФГ «ГАДЗ» планує укласти угоду про співпрацю з іноземними фірмами, які виготовляють обладнання для переробки фруктів та овочів. Поки ми шукаємо ідеальну технологію та устаткування для того, щоб виготовляти якісну продукцію високого рівня. Уже наступного року плануємо запустити виробництво соку, пюре, джему та мармеладу на повну потужність. Крім того, ми плануємо розвивати виробництво дитячого харчування», – поділився планами технічний директор ФГ «ГАДЗ» Віктор Джула.

Цього тижня представники фермерського господарства перебувають в Італії, аби оглянути виробничі потужності та необхідне обладнання іноземних фірм.