У Тернополі через порушення правил ПДР поліцейським попався шахрай з Львівщини

Правоохоронці передали затриманого слідчим з Львівщини.

У Тернополі через порушення правил ПДР поліцейським попався шахрай.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, на вул. Руській інспектори помітили автомобіль Mazda, водій якого не виконав вимогу знаку 5.16 «Напрямки руху по смугах». Патрульні дали сигнал водієві зупинитися.

Коли ж перевіряли його особу за базами даних, виявилося, що чоловік перебуває в розшуку Стрийським відділом поліції ГУ Нацполіції у Львівській області за шахрайство, оскільки повідомляв телефоном людям, що їх рідні мають неприємності із законом, а за вдале вирішення справи вимагав викуп.

Відтак інспектор викликав слідчо оперативну групу.

Правоохоронці передали затриманого слідчим з Львівщини.