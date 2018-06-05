У Тернополі через порушення правил ПДР поліцейським попався шахрай з Львівщини
15:08, 05 червня 2018Тернопіль
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Правоохоронці передали затриманого слідчим з Львівщини.
У Тернополі через порушення правил ПДР поліцейським попався шахрай / Фото news.lent.az
У Тернополі через порушення правил ПДР поліцейським попався шахрай.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, на вул. Руській інспектори помітили автомобіль Mazda, водій якого не виконав вимогу знаку 5.16 «Напрямки руху по смугах». Патрульні дали сигнал водієві зупинитися.
Коли ж перевіряли його особу за базами даних, виявилося, що чоловік перебуває в розшуку Стрийським відділом поліції ГУ Нацполіції у Львівській області за шахрайство, оскільки повідомляв телефоном людям, що їх рідні мають неприємності із законом, а за вдале вирішення справи вимагав викуп.
Відтак інспектор викликав слідчо оперативну групу.
Правоохоронці передали затриманого слідчим з Львівщини.
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