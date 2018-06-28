На Тернопільщині відбулися урочистості з нагоди 22-ої річниці Конституції України (фото)

Участь в сьогоднішніх урочистостях у Підгайцях взяли не лише місцеві жителі, а й делегації з інших районів області.

На Тернопільщині відбулися урочистості з нагоди Дня Конституції. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, святкування 22-ої річниці Конституції проходило в районному центрі Підгайці.

На Тернопільщині уже стало традицією відзначати державні свята не лише в обласному центрі, а залучати до їх проведення райони. Відтак, участь в сьогоднішніх урочистостях у Підгайцях взяли не лише місцеві жителі, а й делегації з інших районів області, представники органів державної влади, місцевого самоврядування.

Розпочалося святкування із урочистої ходи центральною вулицею міста. Багатолюдна колона у супроводі духовенства, мистецьких колективів та військовослужбовців пройшлася до головної площі, де відбувся мітинг-реквієм та святковий флешмоб.

Під час урочистостей на центральній площі голова Тернопільської ОДА Степан Барна відзначив п’ятьох військовослужбовців: чотирьом – вручив медалі «За службу Україні» та одному – грамоту голови ОДА. Також Барна відзначив грамотами з нагоди Дня Конституції працівників культури та дозвілля.

Продовжилися святкування у місцевому будинку культури, де відбувся творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Підгаєцького району, присвячений 22-й річниці Конституції України «За незалежну і міцну державу, за все, що гарантовано по праву…».

«Цінність нашої країни полягає в тому, що ми поважаємо як закон Божий, так і основний закон держави – Конституцію, яка творилася багато років. Наша Конституція – це багатолітня боротьба українського народу проти окупанта, проти того, хто не бачив не тільки української держави, не бачив української мови, української церкви, українського народу, а бачив лише раба. Тому для нас сьогодні цей день – це свято. І важливо, щоб обласні заходи відбувалися не лише в Тернополі, а й в районах. Щоб люди відчули, що Тернопілля розвивається, а люди, котрі працюють в сфері культури на місцях, мали можливість себе проявити», – сказав під час виступу Барна.