На Тернопільщині під час руху у вантажівці загорілося вугілля (фото)

Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ 7 Управління, під час гасіння врятовано даний автомобіль.

На Тернопільщині у вантажівці загорілося деревне вугілля. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився 15 серпня о 18.56 на автодорозі в селі Куряни Бережанського району. Пожежа виникла в кузові вантажного автомобіля DAF, заповненому деревним вугіллям. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено 45 м куб. деревного вугілля. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ 7 Управління, під час гасіння врятовано даний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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