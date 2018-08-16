На Тернопільщині під час руху у вантажівці загорілося вугілля (фото)
10:43, 16 серпня 2018Тернопіль
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Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ 7 Управління, під час гасіння врятовано даний автомобіль.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються \ ДСНС
На Тернопільщині у вантажівці загорілося деревне вугілля.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився 15 серпня о 18.56 на автодорозі в селі Куряни Бережанського району.
Пожежа виникла в кузові вантажного автомобіля DAF, заповненому деревним вугіллям. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено 45 м куб. деревного вугілля.
Пожежа виникла в кузові вантажного автомобіля DAF \ ДСНС
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ 7 Управління, під час гасіння врятовано даний автомобіль.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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