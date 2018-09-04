На Тернопільщині сільська школа отримала сучасний кабінет фізики за 894 тис. грн (фото)

Зокрема придбано ноутбуки для учнів та вчителя, інтерактивну дошку.

На Тернопільщині сільська школа отримала сучасний кабінет фізики.

Як повідомили УНІАН В прес-службі облдержадміністрації, для школи у селі Яблунів Гусятинського району, яка стала опорною, закупили обладнання для кабінету фізики на 894 тис. грн.

Зокрема придбано ноутбуки для учнів та вчителя, інтерактивну дошку. Останнє оновлення матеріально-технічної бази для уроків фізики школа отримувала ще у 1985 році, тобто 33 роки тому.

«Мені приємно, що школи сьогодні оновлюються та «оживають». Що діти можуть навчатися у сучасних кабінетах, проводити практичні заняття та отримувати знання, користуючись реальними засобами для навчання, а не споглядати лише ілюстрації у підручниках. І такі кроки – це беззаперечний меседж для тих районів, де ще немає опорних навчальних закладів. Держава сьогодні дає фінансування – ним потрібно лише скористатися!», – наголосив під час перебування в навчальному закладі голова ТОДА Степан Барна.

Довідка УНІАН. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Яблунів реорганізована в опорний заклад освіти відповідно до рішення Яблунівської сільської ради від 12 жовтня 2017 року №170 із 2 філіями: Тудорівська філія загальноосвітня школа І-ІІ ст. та Сухоставська філія загальноосвітня школа І ст.