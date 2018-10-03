На Тернопільщині податківці вилучили понад 3 тисячі літрів спирту без документів майже на мільйон гривень

Всього з початку року працівники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили контрафактну підакцизну продукцію на суму 24,5 млн грн.

На Тернопільщині податківці вилучили 3,1 тис. л спирту вартістю 950 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, дану партію перевозила фізична особа без будь-яких документів.

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Товаросупровідних документів на вантаж у водія не було, що заборонено законодавством.

При потраплянні цієї партії спирту у підпільне виробництво його було б достатньо для виготовлення 15 тис. пляшок горілки, при цьому збитки бюджету від ненадходження акцизного податку склали б орієнтовно 400 тис. грн.

Всього з початку року працівники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили контрафактну підакцизну продукцію на суму 24,5 млн грн, запобігли втратам бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 5,5 млн грн.