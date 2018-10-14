У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці (фото, відео)

Завершилися святкові заходи показовими виступами бійців та відзначенням кращих поліцейських, військових та добровольців.

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході на Театральному майдані взяли підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України.

Також вперше урочисту клятву склали курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою та ліцеїсти Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

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«Дякую всім без винятку військовим з’єднанням на території області, всім структурам та підрозділам, котрі задіяні до проведення заходів спрямованих на відновлення територіальної цілісності нашої держави. Водночас, звертаюся до наших курсантів та ліцеїстів: сьогодні ви маєте унікальну можливість вчитися у наших воїнів та переймати їх досвід і навики. Ми повертаємо нове життя у наші військові коледжі у Збаражі і Коропці, а також у військові частини у Тернополі, Теребовлі, Чорткові та Бережанах. І це є найкращим свідченням того, що Тернопільщина здатна формувати майбутню еліту Збройних сил України», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що 2014 рік був періодом зламу свідомості і повернення довіри до української армії і віри в те, що українці здатні захистити свою землю. «Недаремно сьогодні говорять, що багатьох шовіністів корчить від словосполучення Збройні сили України, Національна гвардія та українська церква. Тому що наша армія – це 250 тисяч військових, котрі захищають нас на сході України та проявляють унікальні навики ведення бойових дій з російським окупантом», – наголосив Барна.

Відео: Прес Служба

Завершилися святкові заходи показовими виступами бійців та відзначенням кращих поліцейських, військових та добровольців.