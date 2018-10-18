У Тернополі невідомий вкрав телефон у 9-річної дитини
14:43, 18 жовтня 2018Тернопіль
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Иллюстрация / REUTERS
У Тернополі невідомий вкрав телефон у 9-річної дитини.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на території автовокзалу до хлопчика підійшов чоловік і попросив малолітнього мобільний телефон, оскільки його розрядився.
Щойно дитина дала телефон, як невідомий втік.
Хлопчик про інцидент одразу розповів батьку, який повернувся, а той вже звернувся в поліцію.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
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