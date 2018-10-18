У Тернополі невідомий вкрав телефон у 9-річної дитини.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на території автовокзалу до хлопчика підійшов чоловік і попросив малолітнього мобільний телефон, оскільки його розрядився.

Щойно дитина дала телефон, як невідомий втік.

Хлопчик про інцидент одразу розповів батьку, який повернувся, а той вже звернувся в поліцію.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).