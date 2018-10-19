Тернопіль та Бучач вступили до альянсу міст «Шовкового шляху» (фото)

Тернопільщина до альянсу міст та регіонів «Шовкового шляху» вступила в грудні минулого року.

Тернопіль та Бучач вступили до альянсу міст «Шовкового шляху».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрцаії, відповідне рішення було прийнято на бізнес-саміті «Шовковий шлях 2018», який проходить у м. Чжанцзяцзе Китайської Народної Республіки.

Участь у ньому бере делегація з області на чолі з головою ТОДА Степаном Барною.

Тернопільщина до альянсу міст та регіонів «Шовкового шляху» вступила в грудні минулого року.

«Для Тернопільщини серед пріоритетних напрямів роботи є економічне співробітництво, розвиток інфраструктури і туризму. Тому сподіваємося, що наша співпраця в цьому напрямі розвиватиметься активно і до альянсу зможуть приєднатися й інші міста нашого краю», – зазначив Барна.

Під час бізнес-саміту планується підписання угоди між Тернопільською областю та однією з провінцій Китаю щодо участі в Китайській імпортній виставці. Це вже не перша угода підписана з облдержадміністрацією. Як нагадав Барна, торік в рамках Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Invest – 2017» підписали Меморандум про співробітництво між ОДА та Китайською Торговою Асоціацією. Даний Меморандум дозволяє активізувати двосторонні відносини між бізнесом у сфері торгівлі та реалізації інвестиційних ініціатив. Також підписано Меморандум між ОДА та Палатою міжнародної торгівлі «Шовкового шляху», що сприятиме розвитку співробітництва в економічній, освітній та культурній сферах.

«Китайські партнери зацікавленні у співпраці з Тернопільською областю. Особливим попитом користується сільськогосподарська продукція, зокрема, зернові культури, м’ясна і молочна продукція, плодоовочеві консерви, фруктові соки і цукор, спиртова продукція тощо», – розповів керівник області.

Він додав, що зростає зацікавленість китайських інвесторів проектами у сфері відновлюваної енергетики, а саме будівництвом геліо- та вітроелектростанцій.

«Співпраця з Китайською Народною Республікою дає свої позитивні результати. Зокрема, зовнішньоторговельний оборот товарами області з КНР за січень-липень 2018 року склав 12,4 млн. дол. США. Обсяги експорту товарів – 1,6 млн. дол. США (на 3,8% більше, ніж торік), імпорту – 10,8 млн. дол. США (на 1,7% більше, ніж торік). Основу експорту товарів склала продукція товарної групи «Зернові культури», імпорту – «Електричні машини і устаткування», «Котли, машини, апарати і механічні пристрої», «Продукти переробки овочів, плодів», – повідомив Барна.

У рамках участі у бізнес-саміті очільник області зустрівся з головою Міжнародної торговельної палати Шовкового шляху Лю Цзяньчжуном. Також Барна проведе низку офіційних зустрічей, зокрема, з Генеральним консулом України в Шанхаї Дмитром Пономаренком.