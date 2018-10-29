У Тернополі у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами завтра буде припинено водопостачання мікрорайону

29 жовтня з 9 до 23 години буде припинено водопостачання на мікрорайон "Березовиця та район Цукрового заводу у Тернополі.

У Тернополі у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на водопровідній мережі 29 жовтня з 9 до 23 години буде припинено водопостачання на мікрорайон "Березовиця та район Цукрового заводу.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі КП "Тернопільводоканал", зокрема водопостачання не буде за адресами: вул. Микулинецька (від 23 будинку), Микулинецька-бічна, Ю. Гагаріна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, Козацька, Шкільна, Голубовича, Ярмуша, Студинського, Гірняка, провулки Шкільний, Садовий, Микулнецький, а також на котежді "Кленовий гай".

Як запевнили у підприємтсві, мешканці мікрорайону були попереджені заздалегідь шляхом обдзвону та розвішувань оголошень на будинках.

Адміністрація КП "Тернопільводоканал" просить вибачення за тимчасові незручності.