Водопостачання буде припинено з 00 години 14 листопада до 24 години 15 листопада.

У Тернополі у зв’язку з плановим промиванням мереж в більшій частині міста та довколишніх селах дві доби не буде води.

Як повідомили УНІАН в КП “Тернопільводоканал”, водопостачання буде припинено від 00 години 14 листопада до 24 години 15 листопада.

З водою залишаться лише мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька, тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

У решту мікрорайонів міста вода не подаватиметься.

У водоканалі застерігають, що починаючи з ранку 15 листопада в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, яка непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

У період відсутності води в мережах буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Цілковито відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде до кінця доби 15 листопада.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени з метою покращення якості питної води.