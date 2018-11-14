На Тернопільщині в тюрму доправили колишнього міліціонера, якого ще в 2006 році після рішення суду поліцейські так і не позбавили волі

Було встановлено, що засуджений до 4 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень правоохоронець так і не відбував свій термін.

На Тернопільщині за втручання прокуратури доправили в тюрму колишнього міліціонера, якого після рішення суду ще в 2006 році поліцейські так і не позбавили волі.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, під час перевірки стану дотримання законодавства при виконанні кримінальних покарань у виді арешту та позбавлення волі стосовно осіб, які на час набрання вироками законної сили, було встановлено, що засуджений до 4 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень правоохоронець так і не відбував свій термін.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 16 березня 2006 року колишній міліціонер був засуджений за ч.2 ст.365 КК України до 4 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою у правоохоронних органах строком на 3 роки.

Розпорядження про виконання цього вироку, що набрав законної сили, скеровано на виконання у Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області ще кілька років тому.

Однак службовими особами поліції розшук засудженого фактично не здійснювався. Лише після втручання прокуратури Тернопільської області засуджену особу затримано за місцем проживання та скеровано для відбування призначеного судом покарання у місця позбавлення волі.