На Тернопільщині внаслідок специфічної хвороби померло 2-місяне немовля

Медики вже нічим не могли зарадити.

На Тернопільщині внаслідок специфічної травної системи померло 2-місяне немовля.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про смерть дитини надійшло до працівників Тернопільського відділення поліції від лікаря дитячої обласної лікарні. Медик повідомив, що до них бригадою швидкої допомоги без ознак життя доправлено двомісячного хлопчика.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти настала ще вдома, в селі Ангелівка. Мати уранці виявила, що малюк не подає ознак життя та викликала швидку. Медики вже нічим не могли зарадити.

Слідчі тілесних ушкоджень на тілі немовляти не виявили. Його направили для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановила причину смерті – ентеропатія нез’ясованого характеру.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів.