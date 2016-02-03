На Тернопільщині з метою залучення туристів з Австралії проведуть прес-тур для австралійських ЗМІ

На Тернопільщині з метою залучення туристів з Австралії проведуть туристичний прес-тур для австралійських ЗМІ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час зустрічі в ОДА домовилися голова ТОДА Степан Барна та Надзвичайний та Повноважний Посол Австралії в Україні Даглас Роберт Траппетт, який прибув на Тернопільщину для ознайомлення з регіоном та сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва.

Представникам австралійських ЗМІ продемонструють місцеві можливості екстремального туризму (печери, сплави по Дністру та Збручу, санну трасу у Кременці, парапланеризм), паломницький напрямок туризму (духовні комплекси у Зарваниця, Почаєві, монастир у Язлівцях), та історичний (замки і замкові споруди, за кількістю яких область посідає перше місце в Україні). «Австралія для нас є прикладом залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій у пріоритетні напрямки економіки. Ми зацікавлені у залученні інвестицій у туризм, культуру, освіту, економіку тощо. Не менш цікавими є реалізація проектів відродження культурної спадщини, охорона пам`яток», – зазначив під час зустрічі Барна.

Він також подякував послу за проведення першого бізнес-форуму «Австралія-Україна, OzUke 2015», який відбувся у листопаді 2015 року у Мельбурні, та можливість презентувати на форумі інвестиційну привабливість Тернопільської області.

Принагідно Барна запросив Траппетта на інвестиційний форум, який планують провести на Тернопільщині у травні.

Посол відзначив, що на Тернопільщині є чимало замків, печер, храмів, які було б цікаво відвідати жителям Австралії.

«Австралія знає про Україну. Австралійці люблять подорожувати. Ми заохочуємо їх їхати до вас. Однак не радимо зараз їхати у східні області чи на територію Криму», – сказав Траппетт.

Під час перебування в області посол також оглянув виробничі потужності ПАТ "Птахофабрика Тернопільська" та ТЗОВ «Мікоген - Україна», побував у Вишневецькому палацово-парковому комплексі та Свято-Успенській Почаївській лаврі.

Довідка УНІАН. Упродовж минулого року Тернопільська область експортувала товарів на суму 313,4 млн. доларів США, імпортувала - на 331,8 млн.

Загальний товарообіг склав 645,1 млн. доларів. Зовнішньоекономічні операції область проводила із 61 країною світу. Незмінним лідером є Польща (54,7% від усього товарообігу), другу сходинку посіла Німеччина (5,9%) та Росія (5,2%).