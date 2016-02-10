У Тернополі в іноземця вкрали автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора о 23.40 в центрі міста на вул. Острозького.

Встановлено, що громадянин республіки Ірак залишив свій автомобіль “Мерседес Е-220″ з ключами в замку запалювання та з увімкненим двигуном залишив свій поблизу цілодобового магазину. Коли він через кілька хвилин повернувся, автомобіля уже не було.

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Правоохоронці встановлюють особу крадія.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжки).

За даними поліції, у 2016 році це вже четвертий угон автомобіля, залишенй із ключами запалювання в салоні.