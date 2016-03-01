Трьом правоохоронцям Тернопільщинини повідомлено про підозру в отриманні хабара

Як розповіли УНІАН у прес-службі Національного антикорупційного бюро України, зроблено це за результатами обшуків, проведених детективами НАБУ спільно з представниками інших правоохоронних органів на Тернопільщині минулого тижня.

Зокрема про підозру повідомлено двом керівникам слідчих підрозділів Національної поліції Тернопільської області, одному з керівників місцевих органів прокуратури та адвокату.

Їх звинувачують у скоєнні корупційних правопорушень, відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Солом’янський суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяти двох підозрюваних осіб під варту строком на 2 місяці, ще двох – під домашній арешт терміном 60 діб.

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Наразі перевіряється причетність інших посадових осіб Національної поліції та прокуратури Тернопільської області до вимагання неправомірної вигоди від особи за непритягнення її до відповідальності. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого НАБУ в рамках розслідування справи про вимагання 12 тис. доларів хабара провело 40 обшуків в правоохоронних органах Тернопільщини.

Процесуальні дії проводилися в межах розслідування факту вимагання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів США від мешканки міста Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження. На причетність до скоєння даного правопорушення перевіряли понад 10 осіб, в тому числі співробітників Управління поліції Тернопільської області, прокуратури Тернопільської області і прокуратури міста Тернополя