У Тернополі з переломом черепа госпіталізували чоловіка, який випав на ходу з власного авто
20:07, 21 березня 2016Тернопіль
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У Тернополі з переломом черепа госпіталізували чоловіка, який випав на ходу з власного автомобіля.
У Тернополі з переломом черепа госпіталізували чоловіка / newsru.co.il
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у медзаклад чоловік звернувся учора.
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Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозковою травму, забій головного мозку та переломом основ черепа.
Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сів за руль та почав рух на пр. Бандери.
Однак не впорався з керуванням та випав з автомобіля.
Потерпілий госпіталізований у нейрохірургічне відділення.
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