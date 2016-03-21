У Тернополі з переломом черепа госпіталізували чоловіка, який випав на ходу з власного авто

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у медзаклад чоловік звернувся учора.

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Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозковою травму, забій головного мозку та переломом основ черепа.

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сів за руль та почав рух на пр. Бандери.

Однак не впорався з керуванням та випав з автомобіля.

Потерпілий госпіталізований у нейрохірургічне відділення.