Бійці з Тернопільщини в зоні АТО отримали 30 тонн продуктів від аграріїв Тернопільщини

Як повідомляє прес-служба обласної адміністрації, воїни отримали продукти, що не псуються швидко і не потребують особливих умов зберігання — цукор, зернові, крупи, а також борошно, аби щодня мати свіжий хліб.

Передали продукти бійцям голова ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, начальник управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.

Вони відвідали бійців 44-ї бригади Збройних сил, зведеного загону Національної поліції, батальйону «Тернопіль» і передали допомогу, яку напередодні зібрали аграрії краю.

«Під час спілкування з нашими захисниками ми побачили, що настрій в них добрий і впевнений», – відзначив Барна.

За його даними, станом на сьогодні в зоні АТО перебувають 2,5 тисячі бійців 44-ої артилерійської бригади, а також військовослужбовці батальйону «Тернопіль» та 50 осіб зведеного загону міліції.