У Тернополі внаслідок обвалу землі у котловані під час земляних робіт загинув 60-річний робітник

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 17:22 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що на вул. Поліській людину засипало у канав.

На виклик негайно вирушили рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Як було встановлено, потерпілий 60-річний мешканець Тернополя працював у котловані на глибині близько 4 м від поверхні. Внаслідок зсуву ґрунту чоловіка повністю засипало землею та щебенем. Окрім того, через прорив каналізації крізь товщу землі в траншею ринула вода.

Рятувальники близько 1,5 год. проводили роботи, щоб відкопати людину, розчищали завали землі та щебеню й вичерпували воду, що стрімко прибувала. До робіт залучали ескаватор.

На жаль потерпілого, врятувати не вдалось – о 18.56 його тіло без ознак життя було піднято на поверхню.

Обставини події встановлюють працівники Національної поліції.