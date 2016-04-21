В Тернопільській області розшукують зниклу учора ввечері дівчину

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Борщівські поліцейські розшукують 22-річну Роксолану Сеньків, жительку села Королівка.

За даними її родичів, дівчина пізно ввечері вийшла з дому і досі її місцеперебування не відоме.

«Розшукуваній на вигляд 20-25 років, зріст 170-175 см, худорлява, обличчя овальне, волосся світле середньої довжини. У день зникнення була одіта у сірий батнік, коричневі високі замшеві кросівки із шнурівками», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці закликають усіх, кому щось відомо про місцезнаходження дівчини телефонувати за номером у Борщові (код 03541) 2-12-45 або 102 у будь-який підрозділ поліції.