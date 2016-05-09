На Тернопільщині офіційно відкрили туристичний сезон (фото)
15:18, 09 травня 2016Тернопіль
190 0
На Тернопільщині відбулося урочисте відкриття туристичного сезону.
Фото прес-служби Тернопільської обласної ради
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, захід під назвою "Мандруємо замками Тернопілля" пройшов 8 травня у Збаражі.
У цей же день у Збаражі відбулося святкування Дня міста та Дня замку.
Фото прес-служби Тернопільської обласної ради
Присутні на святі мали нагоду побачити оновлений та відремонтований Збаразький замок, виставку фото тернопільського журналіста Василя Бурми "Замки та лицарі", виступи аматорських колективів області та презентації районів Тернопільщини.
Фото прес-служби Тернопільської обласної ради
У рамках святкування відбулося два кулінарні фестивалі - "Вареник-фест" та "Капусняк-фест".
Фото прес-служби Тернопільської обласної ради
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter