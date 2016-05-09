На Тернопільщині офіційно відкрили туристичний сезон (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, захід під назвою "Мандруємо замками Тернопілля" пройшов 8 травня у Збаражі.

У цей же день у Збаражі відбулося святкування Дня міста та Дня замку.

Присутні на святі мали нагоду побачити оновлений та відремонтований Збаразький замок, виставку фото тернопільського журналіста Василя Бурми "Замки та лицарі", виступи аматорських колективів області та презентації районів Тернопільщини.

У рамках святкування відбулося два кулінарні фестивалі - "Вареник-фест" та "Капусняк-фест".