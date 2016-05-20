На Міжнародний інвестиційний форум у Тернопіль прибули представники 20 країн світу (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, загалом, участь у заході беруть близько 700 учасників.

"Вперше Тернопільську область відвідала така кількість представників бізнесу, зокрема з-за кордону. Тут є люди, які вперше відкрили область, і це вже позитив. Сподіваюся, це принесе результат", - сказав голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

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Він також повідомив, що область підготувала 30 інвестиційних проектів, які будуть пропонувати партнерам і гостям форуму. Також інвесторам запропонують більше 50 земельних ділянок для ведення бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний інвестиційний форуму проходить 19-20 травня у Тернополі та Збаражі.