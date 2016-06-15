Тернопільщина після кількамісячної нестачі інсуліну отримала необхідні препарати для діабетиків.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА, у лікувальні заклади області уже надішли препарати "Ново-Нордіск" та "Фармасулін".

За даними управління, ці препарати є найбільш очищеними, тому їх в першу чергу призначають дітям та вагітним жінкам.

Хворі на цукровий діабет можуть отримати ліки в ендокринологічному диспансерному відділенні Тернопільської університетської лікарні та 29-ти ендокринологічних кабінетах, в тому числі трьох дитячих, що функціонують в міських та центральних районних лікарнях Тернопільщини.

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Загалом на Тернопіллі зареєстровано понад 39 тис. хворих на цукровий діабет.

В облдержадміністрації зазначили, що забезпечення інсуліном здійснюється коштом державного бюджету.

Водночас у зв’язку із нестачею необхідних препаратів з обласного бюджету було виділено на придбання цукрознижуючих препаратів 10 млн. грн.