Правоохоронці затримали шахрайку, яка хотіла замінити підробками цінні ордени тернополянки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка приїхала з Черкас і представилася журналісткою, пояснивши тернополянці, що готує матеріал про її батька - відомого ромадського діяча, депутата Верховної ради УРСР. Вона запевнила, що даний матеріал також увійде у книгу про відомих людей Тернопілля.

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Водночас тернополянка насторожилась і повідомила про приїзд невідомої журналістки братові. Той викликав правоохоронців.

Поліцейським гостя не змогла показати жодних документів, які б засвідчували її приналежність до журналістики. Натомість в сумці у незнайомки правоохоронці виявили кілька орденів "Трудової слави" та орден "Трудового червоного прапора". Вони виявилися підробкою. Шахрайка зізналася, що планувала поміняти їх на оригінали під час розмови з жертвою. Про те, що такі нагороди є у тернополянки, жителька Черкас дізналася із публікацій про її покійного батька.

Наразі правоохоронці перевіряють зловмисницю на причетність до схожих злочинів. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч.3 ККУ (замах на вчинення злочину) та ст. 190 ч. 1 (шахрайство).