Внаслідок ДТП на Тернопільщині травмувалося двоє людей

12:11, 12 серпня 2016
Тернопіль
182 0

Двоє людей травмувалися у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вчора на Тернопільщині.

mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася на трасі «Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка». Водій автомобіля «Мерседес», здійснюючи розворот, виїхав на зустрічну смугу, де його автівка зіткнулася з автомобілем «Шевроле».

Читайте такожНа Тернопільщині водій "ВАЗа" наїхав на 6-річного хлопчика

У результаті пригоди травмувалися водій та пасажирка «Шевроле». Водія з переломами ребер та його супутницю з численними забоями госпіталізовано до університетської лікарні.

Деталі аварії встановлюють слідчі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter