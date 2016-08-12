Внаслідок ДТП на Тернопільщині травмувалося двоє людей
12:11, 12 серпня 2016Тернопіль
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Двоє людей травмувалися у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вчора на Тернопільщині.
mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася на трасі «Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка». Водій автомобіля «Мерседес», здійснюючи розворот, виїхав на зустрічну смугу, де його автівка зіткнулася з автомобілем «Шевроле».
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У результаті пригоди травмувалися водій та пасажирка «Шевроле». Водія з переломами ребер та його супутницю з численними забоями госпіталізовано до університетської лікарні.
Деталі аварії встановлюють слідчі.
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