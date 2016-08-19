У Тернополі патрульні зупинили водія, який скоїв 94 порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, сьогодні на вулиці 15 Квітня правоохоронці зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив правила проїзду перехресть.

При перевірці документів виявилося, що у чоловіка відсутнє водійське посвідчення.

Читайте такожУ Тернополі виявили водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 17 разів

Після перевірки по базі патрульні з’ясували, що водій уже скоїв 94 порушення правил дорожнього руху.

Водію винесли дві постанови – за ст. 122 КУпАП (порушення ПДР) та ст. 126 ч. 2 (керування транспортом без відповідних документів).