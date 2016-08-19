У Тернополі патрульні зупинили водія, який скоїв 94 порушення правил дорожнього руху
19:36, 19 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі патрульні зупинили водія, який скоїв 94 порушення правил дорожнього руху.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, сьогодні на вулиці 15 Квітня правоохоронці зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив правила проїзду перехресть.
При перевірці документів виявилося, що у чоловіка відсутнє водійське посвідчення.
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Після перевірки по базі патрульні з’ясували, що водій уже скоїв 94 порушення правил дорожнього руху.
Водію винесли дві постанови – за ст. 122 КУпАП (порушення ПДР) та ст. 126 ч. 2 (керування транспортом без відповідних документів).
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