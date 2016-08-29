У Тернополі представили соціальний проект "Переможці" на підтримку важкопоранених учасників АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в рамках проекту відкрито виставу фотографій, які демонструють силу духу бійців, які внаслідок поранень втратили кінцівки.

Під час презентації виставки голова ОДА Степан Барна вручив сертифікат на бігову спортивну доріжку, необхідну для реабілітації пораненому Назарію Барилкові, а голова обласної ради Віктор Овчарук – Юрію Вовканину.

«Українським героям випало складне випробування, але вони є переможцями для нас, для України. Від імені жителів Тернопільщини хочу подякувати за можливість вкотре підтримати наших захисників - кожен повинен знати їхні імена та пишатися ними. Коли мова йде про Україну, найважливішим є захист її територіальної цілісності. Я пишаюсь тим, що в Тернопільській області є багато військових, які, попри всі труднощі і обставини, не втекли з передової і виконали свій військовий обов’язок», –сказав Барна.

Принагідно він закликав військовослужбовців, їх відвідати один з чотирьох центрів медико-психологічної підтримки, що діють в Тернопільській області, та безкоштовно пройти курс реабілітації.