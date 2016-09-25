У Тернополі відкрили пам’ятник археологу, мистецтвознавцю, громадському діячеві Ігорю Ґереті (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли голова облдержадміністрації Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, міський голова Тернополя Сергій Надал, представники громадськості.

«Ігор Ґерета був справжнім патріотом своєї країни, свого міста, своєї батьківщини. Важко переоцінити його внесок в розбудові української держави і в подіях, які призвели до незалежності України. Довкола нього гуртувалася місцева інтелігенція, водночас він став прикладом для молодших поколінь, які сьогодні гордяться тим, що мали можливість спілкуватися та чогось навчитися в Ігоря Ґерети. Саме з його ініціативи було утворено експериментальну школу мистецтв, аналогів якій на той час в Україні не було», – зазначив під час виступу Барна.

Пам’ятний відкрили сьогодні у день народження Ґерети на вул. Валовій, де завжди збиралися тернопільські митці.

Висота вилитої фігури – понад 2 м.

Довідка УНІАН. Ігор Ґерета народився 25 вересня 1938 р. в с. Скоморохи, зараз – Тернопільського району в священичій родині.

Мистецтвознавець, археолог, фольклорист, етнограф, історик, громадсько-політичний діяч.

Співзасновник Народного Руху України.

Депутат Тернопільської обласної ради 1-4 скликань.

У 1994 році з ініціативи Ґерети була створена Тернопільська обласна експериментальна школа мистецтв, яка зараз носить його ім’я.

27 березня 2015 року на фасаді школи мистецтв відкрили меморіальну дошку Ігорю Ґереті.

На Алеї зірок у Тернополі є також його зірка.

Помер 5 червня 2002 року.

У 2006 році Ґереті було посмертно присвоєно звання Почесний тернополянин.