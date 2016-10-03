У Тернополі понад годину гасили пожежу в колійному цеху ремонтно-механічного заводу

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу у колійному цеху заводу, що розташований на вул. Бродівській, до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло учора о 9.34.

На місце події негайно направили підрозділи служби порятунку.

Загалом гасили вогонь 7 відділень управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Було використано 4 автоцистерни, автодрабину, автомобіль газодимозахисної служби та автомобіль пожежної першої допомоги.

Для підвозу води задіяли пожежний поїзд.

Всього на місці події працювало 30 вогнеборців.

О 10.12 загорання вдалося локалізувати, а о 10.47 – повністю загасити.

Полум’я знищило покрівлю колійного цеху на площі 400 м кв. та пошкодило 13 віконних блоків.

Матеріальні збитки та причини виникнення пожежі встановлюються.